Przyszedł na pocztę i zobaczył informację o zastrzeganiu PESEL. Chyba to nie tak miało wyglądać

Ostatnimi czasy informowaliśmy o tym, że w aplikacji mObywatel pojawiła się nowa przydatna funkcja umożliwiająca zastrzeganie PESEL przy pomocy smartfona. Jedna z placówek Poczty Polskiej natomiast chciała poinformować, że na ten moment nie ma możliwości świadczenia usługi zastrzegania tego numeru do wywieszenia w miejscu widocznym dla klientów. Ktoś zrobił to w taki sposób, jaki nie powinien, przez co każdy odwiedzający tę placówkę uzyskał dane pracowników poczty za sprawą korespondencji, która nigdy nie powinna trafić na światło dzienne.