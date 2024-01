Nie oszukasz systemu. Microsoft Teams będzie wiedział, czy obchodzi cię spotkanie z szefem

Co z prywatnością? Czy to już oznacza bycie na podglądzie 24/7 i konieczność zmuszania się do utrzymywania uwagi? Nie wiemy. Mimo tych obaw patent podkreśla przydatność nowej technologii "w poprawie doświadczeń ze spotkań", a potencjalna integracja jej z Microsoft Teams oznacza krok w kierunku bardziej "inteligentnych i interaktywnych narzędzi do współpracy przez internet". Ale Wielki Brat może patrzeć na wasze ręce - i przyjść czasem z pomocą, gdy przyśniecie podczas szóstego spotkania w trakcie dnia.