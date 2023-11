Disney+ idzie na wojnę. Będzie blokował VPN-y

Disney+ już jakiś czas temu poszło w ślady Netflixa, ogłaszając zmiany w warunkach korzystania z serwisu i ukrócenia stratnej dla platformy praktyki współdzielenia konta. Polem do testów nowej polityki była Kanada, w której oprócz zakazu dzielenia się kontem wprowadzono także nowy, tańszy abonament zawierający reklamy (ten z resztą trafił dziś do części krajów europejskich).



Zmiany są częścią większego planu The Walt Disney Company na "zwiększenie poziomu monetyzacji" planowanego na 2024 rok. Co obejmuje owy plan? Tego akurat możemy dowiedzieć się zza zachodniej granicy Polski - z Niemiec.