Śląska wieża Eiffla. Wykorzystywali ją... Naziści

Organizatorzy nie sprawdzili banalnie prostej rzeczy - gliwicka radiostacja nie nadawała własnego programu, a jedynie retransmitowała sygnał z Wrocławia. Nie miała nawet studia mikrofonowego. Jedyne co za pomocą dostępnego mikrofonu było ogłosić to alarm burzowy, który ostrzegał okolicznych mieszkańców przed zbliżającą się nawałnicą. I to właśnie do tzw. mikrofonu burzowego przemawiał oficer SS Alfred Helmut Naujocks ogłaszając rzekomą ofensywę Polaków.