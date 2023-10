Turtle Beach Recon: przewodowy pad Xbox i PC poniżej 200 zł - recenzja

Zewnętrzni producenci kontrolerów nie mogą liczyć na podobne wsparcie software-owe co inżynierzy Sony, Nintendo i Microsoftu. Mają za to świetne oraz unikalne pomysły, błyskawicznie wypełniając nimi nisze powstałe na skutek niedoskonałości padów dodawanych do konsol. Tutaj pojawia się Turtle Beach z Reconem za mniej niż 200 zł.