Możemy mieć Kaplicę Sykstyńską w domu? Będziemy mieć Kaplicę Sykstyńską w domu. I nawet jej dotkniemy  

"Kto nie widział Kaplicy Sykstyńskiej, ten nie może mieć pojęcia, do czego zdolny jest tylko jeden człowiek, Michał Anioł" – jeżeli chcecie rozliczyć Goethego z tych słów, ale podobnie jak Boy Żeleński uważacie, że podróżowanie choćby do Włoch jest zbyt męczące - "zmieniać hotele i obwozić swoją samotność, albo rozmawiać z obcymi ludźmi o obojętnych rzeczach, to rzecz dosyć męcząca!" - to mam dla was dobrą wiadomość. Kaplica Sykstyńska lada moment będzie na wyciągnięcie ręki. A potem napalicie sobie w piecu i też będzie ciepło, jak we Włoszech.