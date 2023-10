Nadchodzi 4 października. Internet mówi, żeby okryć telefon folią, bo inaczej umrzesz

Testy sygnałów alarmowych to nic niezwykłego. Ostatnio jeden z nich przeprowadzany był w Niemczech i jak sprawdzałem - nie odnotowano fali zgonów. To normalne, że testuje się procedury bezpieczeństwa, żeby mieć pewność, że zadziałają w sytuacji kryzysowej. To dlatego co jakiś czas słyszymy syreny alarmowe, a każdy większy zakład pracy ćwiczy ewakuację na wypadek pożaru. Nie ma sensu wierzyć we wszystko, co przeczytacie w internecie, a zwłaszcza w teorie o depopulacji. Fale z telefonów nie zrobią nam krzywdy, większą krzywdę wyrządzicie sobie idąc dzisiaj do fast foodu, albo odpalając kolejnego papierosa.