Oto idealna polska fotografia. Zrobiona idealnym telefonem

To, że Polacy lubią robić zdjęcia telefonami nie powinno być dla nikogo zaskoczeniem. Jak wynika z badania przeprowadzonego przez ABC Rynek i Opinia na zlecenie Oppo co piąta osoba z nas robi zdjęcia codziennie, a co druga przynajmniej raz w tygodniu. Statystyczny Polak posiadający aparat fotograficzny używa go raptem kilka razy w roku, resztę zdjęć wykonując telefonem komórkowym.