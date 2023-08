Dla tych, którzy w ogóle na swoim koncie nie korzystali z Premium pierwsze trzy miesiące są natomiast za darmo, choć oczywiście trzeba podpiąć metodę płatności do konta (m.in. kartę płatniczą). W obu przypadkach z pewnością warto, bo promocja może przekonać do dalszego korzystania - 20 zł za wygodę, jaką oferuje Spotify to naprawdę niedużo.