Dawali sprzęt Apple w niskich cenach. Zasada brzmiała „płacisz teraz, dostawa kiedyś tam, może nigdy”. Oszukali setki Polaków

Prokuratura przyznaje, że śledztwo jest na wczesnym etapie i ciągle zgłaszają się poszkodowani. Póki co jest to co najmniej 450 osób, a straty oszacowano na przeszło 8 mln zł. Transakcji było więcej, więc można spodziewać się, że prokuratura otrzyma jeszcze niejedno zgłoszenie. Póki co braciom w wieku 23 i 28 lat grozi do 10 lat więzienia.