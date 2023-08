Microsoft Teams ma być komunikatorem dla graczy. Ktoś tu bardzo się odkleił

Skype nie ma problemu bycia kojarzonym z czymś szczególnie złym. Jego największym problemem wydaje się to, że dryfuje na marginesie zapomnienia. Nie stracił jednak wszystkich możliwych użytkowników, a raczej przestał być rynkowo istotny. Niezmiennie używa go niemal 0,3 mld osób na świecie. To nie to samo, co 2 mld WhatsAppa czy 1 mld Messengera czy 0,9 mld iMessage. Swoją drogą, uwaga na marginesie: zabawne czasy, w których 300 mln użytkowników jest do pewnych rzeczy niewystarczająca.