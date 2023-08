Koniec problemów z komunikacją w firmie. Bitrix24 to współpraca z pracownikami i klientami w jednym systemie

Zacznijmy może od tego, czym jest Bitrix24. To przestrzeń robocza online, która oferuje dziesiątki skutecznych narzędzi - nie tylko marketingowych, czy sprzedaży, ale również narzędzia do współpracy oraz do zarządzania zadaniami i projektami. Bitrix24 to serwis dostarczany przez Bitrix24, Ltd. z siedzibą na Cyprze.