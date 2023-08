Apple Vision Pro zamieni stół w wirtualny gładzik. Jest jedno ale, a nawet dwa

Wygląda na to, że okulary MR zupełnie będą mogły zastąpić cały komputer i akcesoria, które stosuje się do „zwykłych” komputerów. Bo obok oczywiście ekranu i samej jednostki obliczeniowej Vision Pro będą mogły wytworzyć wirtualne narzędzia do nawigowania po systemie i aplikacjach.