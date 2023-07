Twoja karta graficzna podziękuje za tą zmianę w Windows 11. Chodzi o obsługę wielu monitorów

Funkcja DRR w Windowsie działa tak, że jeśli robimy coś „statycznego”, jak czytanie dokumentu PDF albo pisanie w edytorze tekstu, to zmniejsza częstotliwość do niższej wartości, a jeśli zaczynamy przewijać stronę Instagrama, to aktywuje się wyższe odświeżanie ekranu. Teraz jednak, jeśli na bocznym monitorze mamy Discorda i Spotify, a na głównym grę, to poprawiona w tej aktualizacji funkcja pozwoli ustawić częstotliwość bocznego na 60 Hz, a głównego na wyższą wartość - przykładowo 120 lub 240 Hz.