Elon Musk zmienił zdanie. Za pieniądze Tesli buduje szklany dom

Według WSJ pracownicy firmy zostali oderwani od innych projektów, by pracować nad wizualizacjami budynku. Z kolei z pieniędzy Tesli opłacono ogromne elementy konstrukcyjne wykonane ze specjalnego rodzaju szkła, które kosztowały firmę kilka milionów dolarów. Doprowadziło to do podjęcia przez zarząd koncernu decyzji o przeprowadzeniu analizy w celu ustalenia, czy nie doszło do defraudacji środków firmy i jaką rolę w projekcie ma Elon Musk. Jednak amerykański dziennik nie był w stanie dotrzeć do efektów śledztwa ani obecnego stanu prac nad Projektem 42.