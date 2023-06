Duża zmiana na PlayStation 5. Pierwsi gracze mogą grać w hity PS5 bez pobierania

We wpisie na oficjalnym blogu PlayStation możemy przeczytać, że Sony rozwija strumieniowanie ze swoich serwerów o pierwsze natywne produkcje dla PlayStation 5. Te są możliwe do ogrywania przez posiadaczy abonamentu PS Plus Premium. Pierwsza partia produkcji objętych tym rozwiązaniem to tytuły oferowane w ramach abonamentu PS Plus oraz dema z katalogu Game Trials.