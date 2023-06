Widzieliśmy APPLE VISION PRO! Co nowego na WWDC 2023? [WIDEO]

WWDC, czyli Worldwide Developers Conference, to coroczne spotkanie organizowane przez firmę Apple, skierowane głównie do twórców oprogramowania. Na tym wydarzeniu Apple prezentuje nowe wersje i zapowiada kierunek rozwoju systemów operacyjnych iOS, macOS, watchOS i tvOS. WWDC jest również miejscem, gdzie deweloperzy mogą uczestniczyć w warsztatach i sesjach edukacyjnych z ekspertami Apple, co pomaga im lepiej zrozumieć i wykorzystać narzędzia oraz technologie firmy w swoich projektach.