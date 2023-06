Miesiąc z Philips Multigroom Series 7000. Trymer 14w1 faktycznie jest do wszystkiego?

Podoba mi się zwłaszcza solidna nakładka od 3 do 7 mm do krótkiej brody, z której najczęściej korzystam. Nie dość, że jest solidna i wytrzymała, to jeszcze otrzymała skokową wajchę regulacji długości. Philipsowi należy się także plus za stalową końcówkę do precyzyjnego cięcia, która jest moim absolutnym faworytem. Taki element nie zdarza się w trymerach często, a jest kapitalny do wygalania zarostu w strefie wokół ust oraz przy nosie. Zwykłą końcówką trymera lub golarki tam nie dotrzesz.