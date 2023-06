Nokia w Biedronce. Jeszcze nie z telefonem, ale cena może być kusząca

Nawet jeżeli zgodzimy się, że "to już nie ta Nokia", uczciwie trzeba przyznać, że sentyment do marki u wielu Polaków pozostał. Czy to będzie nowy hit internetowej oferty Biedronki? Popularny sklep, lubiane logo, niska cena - bezprzewodowe słuchawki Nokia E3110 w Biedronka Home kosztują 150 zł. W innych sieciach trzeba wydać ok. 200 zł, więc promocja jest całkiem w porządku.



W tej cenie dostajemy słuchawki, które grają 4 godziny na jednym ładowaniu. Etui, pełniące jednocześnie funkcję ładowarki, dodaje do tego 16 godzin pracy. Czas ładowania w dobie szybkich ładowarek nie zrobi wrażenia, ale 1,5h nie jest jakimś wielkim oczekiwaniem.