To ona będzie nową CEO Twittera. Kim jest Linda Yaccarino?

Jak twierdzi miliarder, nowa CEO "skupi się tam na operacjach biznesowych", podczas gdy on pozostanie przy "projektowaniu produktów i nowych technologii". Co najciekawsze, w tweecie padło zdanie "nie mogę się doczekać współpracy z Lindą, w celu przekształcenia tej platformy w X, aplikacji do wszystkiego". Widać, że Elon Musk ma ogromne plany dotyczące "ćwierkacza".