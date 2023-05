Chcą zakazać zarabiania na dzieciach. Facebook straci miliardy. SmutnyZuckerberg.png

Choć decyzja Federalnej Komisji Handlu jest ściśle powiązana z poprzednim procesem w sprawie Cambridge Analytica, to FTC nie jest jedyną instytucją, która nieprzychylnie patrzy na sposób, w jaki Meta obchodzi się z danymi pozyskanymi od dzieci. We wrześniu zeszłego roku na Instagram została nałożona grzywna w wysokości 405 mln euro za nieprzestrzeganie Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). W tym przypadku kara była konsekwencją umożliwiania nastolatkom zakładania kont biznesowych. Zmiana charakteru konta sprawiała, że w łatwy sposób można było dotrzeć do wrażliwych danych właściciela (w tym m.in. numeru telefonu i adresu email), które w przypadku standardowych kont pozostają ukryte.