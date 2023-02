Niezmiennie komputery stacjonarne oferują w podobnej cenie znacznie wyższą wydajność od laptopów. Zmieniły się za to wymagania samych programów komputerowych. Nawet komputer za około 2000 zł powinien wystarczyć większości użytkowników do codziennej nauki czy pracy biurowej. Nieznacznie droższy komputer przenośny umożliwi pracę nad multimediami, a także pozwoli na zabawę z niektórymi nowymi grami wideo. Za to jeśli chodzi o bierną konsumpcję treści rozrywkowych i informacyjnych, większość konsumentów preferuje to robić za pomocą kieszonkowego telefonu.