Czy to najlepsze słuchawki nauszne w tej kategorii cenowej? Edifier WH950NB - recenzja

Jedyny drobny zgrzyt w tej całkiem przemyślanej i atrakcyjnej konstrukcji to chyba faktura tworzywa, którym wykończono zewnętrzne części nauszników. Podejrzewam, że miało to przypominać skórę, ale efekt nie jest specjalnie wiarygodny, a do tego powierzchnia jest przez to chropowata i twarda. Mało premium i jakoś średnio pasuje do do wysokiego poziomu reszty. Na pocieszenie - tej faktury właściwie nie widać, więc nie powinno nam to szczególnie przeszkadzać. Z drugiej strony - skoro tego nie widać, to po co w ogóle to robić?