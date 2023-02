Obecnie personalizacja smartwatchy po zakupie ogranicza się do dwóch rzeczy - zmiana tarczy i zmiana opaski. Sam regularnie zmieniam tarczę, żeby poeksperymentować, ale pasek mam taki sam od nowości.



Za każdym razem, gdy nachodzi mnie na zmianę jego koloru lub wzoru, to brutalnie sprowadza mnie na ziemię producent. Kilkaset złotych za pasek, do którego nawet nie jestem pewien, czy mi przypadnie do gustu na dłużej i czy będzie wygodny to rozbój w biały dzień. Po zobaczeniu nowego patentu Apple jestem pewien, że rozwiązałby wszystkie moje problemy.