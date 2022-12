Nie zdziw się. Przed zrobieniem zakupów w Żabce musisz wyciągnąć smartfona i nakarmić żabę

W komunikacie prasowym sieć podkreśla, że właśnie mijają cztery lata od kiedy jej aplikacja szturmem zdobyła telefony klientów, o czym świadczy 10 milionów pobrań. Sam jestem jej wiernym użytkownikiem. Teraz doczeka się nowej funkcji, jaką jest gra mobilna Żabu. Właśnie trwa nabór do betatestów, w których może wziąć udział 5000 osób. Wystarczy zarejestrować się na przeznaczonej do tego stronie i czekać na informację czy zostało się szczęśliwcem. Jeżeli nie, to trzeba będzie poczekać do 2023 roku na premierę Żabu.