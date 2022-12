Pionowe wideo nie wystarcza TikTokowi. Oto co wymyślili

Warto przypomnieć, że niedawno TikTok znacząco zwiększył limit długości pojedynczego filmu: aż do dziesięciu minut. Jak ktoś ma wątpliwości, że chiński TikTok idzie po amerykańskiego YouTube’a, to czas się ich pozbyć. Co więcej, ma całą rzeszę wiernych fanów i niezwykle skuteczny algorytm rekomendacji treści, pozwalający mu cały czas zdobywać zainteresowanie nowych osób. W bieżącym roku TikTok wydał też swoje aplikacje na najpopularniejsze platformy smart TV. Bezpośrednie starcie z platformą Google’a to już tylko kwestia czasu.