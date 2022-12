Test gamingowej serii Edifier Hecate: głośniki, słuchawki i UwU uszka

Dopiero po wybraniu Game Mode Edifier dostaje turbo-doładowania niskich tonów. Różnica jest kolosalna, chociaż dla mnie jest to zmiana in minus. G5000 brzmi po prostu zbyt przyjemnie w domyślnym, neutralnym trybie. Zwłaszcza, że wbudowany czip umożliwia odsłuch 24bit/195Khz, spełniając wymagania Hi Res Audio. Nie powaliła mnie za to kierunkowość w grach. To nie jest sprzęt pozwalający "widzieć przez ściany". Mało która para głośników to potrafi, ale zabrakło mi filtra wyciągającego odgłosy kroków.