Ta szczoteczka powie ci, czy dobrze myjesz zęby. Oral-B iO 10 - recenzja

Jeśli ktoś jest gotów na to, by wydać na elektryczną szczoteczkę do zębów dla jednej osoby ok. 2300 zł, bo tyle właśnie kosztuje zestaw Oral-B iO 10 (na który składają się rączka szczoteczki, końcówka, stacja dokująca oraz etui), to z pewnością będzie z zakupu zadowolony. Trzeba tylko pamiętać o tym, żeby regularnie wymieniać końcówki. Producent rekomenduje wymianę po kwartale, a koszt zakupu podstawowej końcówki do Oral-B iO 10 to wydatek rzędu niecałych 40 zł.