Przerażająca katastrofa na pokazach lotniczych. Dwa samoloty zmieniły się w kulę ognia i grad szczątków

B-17 Latająca Forteca był podstawą amerykańskich sił bombowych w Europie podczas II Wojny Światowej. To ogromny czterosilnikowy bombowiec używany w dziennych nalotach na Niemcy. Kingcobra, to amerykański samolot myśliwski, który był używany podczas wojny głównie przez siły radzieckie, a które otrzymały go w ramach programu Leand Lease.