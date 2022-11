Nowe oszustwo "na Biedronkę". Tym razem oszuści się nie postarali

Cyberprzestępcy i inni wirtualni złodzieje nieustannie polują na pieniądze Polaków. Najczęściej stosowaną pułapką jest zachęta do odwiedzin strony znanego dostawy usług. Bandyci podrabiają ich witryny, które często w efekcie są trudne do odróżnienia od oryginałów - po czym wabią na owe witryny ofiary i skłaniają je do wpisania na nich wrażliwych danych. Na przykład danych karty kredytowej, by uiścić opłatę za rzekomo zaległy rachunek.