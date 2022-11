Oto najlepsze promocje na sprzęt foto. Ruszył Black Week na Amazonie

Zaczynamy od mojego numeru jeden. Pełnoklatkowy obiektyw Sony FE 35 mm f/1.8 (SEL35F18F) kosztuje teraz na Amazonie 1899 zł, co jest - o ile mnie pamięć nie myli - historycznie najniższą ceną, w jakiej można kupić to szkło. Jest to obiektyw, którym nagrywam dobre 80 proc. Spider’s Web TV i jednocześnie robię nim ok. 90 proc. prywatnych zdjęć. Jego recenzję znajdziecie na Spider’s Web. W momencie premiery Sony FE 35 mm f/1.8 kosztował 2800 zł, a obecnie (poza Amazonem) najniższa cena to ok. 2400 zł.