PlayStation 5 złamane! Gracz uruchomił na konsoli "zakazaną grę"

Jak wskazuje nazwa z języka angielskiego, jailbreak to ucieczka zza krat. W żargonie sceny modyfikacji oprogramowania termin odnosi się do "ucieczki" urządzenia poza graniczenia - czyli "kraty" - nałożone przez samego producenta. Najczęściej takimi ograniczeniami jest brak dostępu do narzędzi diagnostycznych, brak dostępu do narzędzi deweloperskich czy brak możliwości instalowania gier spoza oficjalnych kanałów dystrybucji.