Jak przyspieszyć działanie komputera? Microsoft szykuje specjalne narzędzie, które... już masz

Przyznam szczerze, że nie jestem wielkim fanem programów pokroju CCleaner, Clean my Mac, czy tych absolutnie okropnych aplikacji do optymalizowania pracy, które wsadza do swoich smartfonów Xiaomi wespół z innymi chińskimi producentami. Osobiście z nich nie korzystam, bo z doświadczenia wiem, że jeśli komputer jest uporządkowany, to tego typu aplikacje raczej go spowalniają niż przyspieszają jego pracę.