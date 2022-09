Roomba nauczyła się mopowania. I to takiego, że nie trzeba jej pomagać

We wprowadzanym właśnie do sprzedaży robocie Roomba Combo j7+ mop jest wysuwany na mechanicznym ramieniu. Oznacza to, że robot może dowolnie owo ramię podnosić i opuszczać, wedle potrzeby. Samodzielnie może więc decydować o formie sprzątania i nie potrzebuje pomocy użytkownika, by usunąć mokry materiał przed, na przykład, odkurzaniem dywanu.