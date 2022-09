Microsoft uważa, że ludzie sami potrafią odróżnić prawdę od fake newsa. Nie, nie potrafią

Historycznie rzecz ujmując, społeczeństwa zawsze miały jakichś „arbitrów prawdy”. Oczywiście nie było to zjawisko pozytywne; od zarania cywilizacji ludzie u władzy sterowali przepływem informacji w taki sposób, by kreować swoją wersję prawdy. Robiły to narody, robiły to religie, do dziś robi to TVP robią to reżimy (nie tylko) totalitarne. Dążę do tego, że nigdy w historii ludzkości przeciętny konsument informacji nie był pozostawiany sam sobie, lecz ktoś inny mówił mu, co jest prawdą (nawet jeśli nie zawsze tak było w istocie).