Historia polskiego górnictwa sięga 1657, kiedy to założono pierwszą kopalnię węgla. Zanim sięgnięto po "największy polski skarb", jak nazywa się dziś węgiel, z ziemi wyciągano złoto, które finansowało m.in. wyprawy Kolumba. Niektórzy z tych, którzy go dostarczali, zapłacili za to najwyższą cenę.