Totalizator Sportowy szuka specjalistów do pracy w IT z misją

Jakie są oczekiwania w kontekście kluczowych kompetencji? To znajomość: JavaScript, Java, C#, C, C++, Kubernetes, K8S, CICD, relacyjne bazy danych, posgres, SQL, Cloude, OpenSourse, Cloud AZURE, IaC (infrastructure as a code), Metodyka Agile, Narzędzia Atlassian (jira,confluence) devops, „twarde IT” - jeśli te słowa nie są dla Ciebie tajemnicą, czekamy na twoją aplikację J