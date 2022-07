Zatykają kanały i przeganiają turystów. Gigantyczny rój meduz to efekt globalnego ocieplenia

Jeżeli faktycznie istnieje związek pomiędzy ostatnim gwałtownym ocieplaniem klimatu a liczebnością meduz - a dotychczasowe obserwacje zdają się to potwierdzać - to jest to kolejny namacalny dowód na zmiany w ziemskim ekosystemie. Nie to by te dowody trzeba było przedstawiać: przez ostatnie 100 lat temperatura górnych warstw morskich wzrosła o 1,5 stopnia Celsjusza. I na skutek wymierania organizmów, dla których te zmiany są katastrofalne, spada natlenienie wody. To akurat dobrze dla meduz, bo są na to bardziej odporne niż konkurujące organizmy. Wzrasta jednak przy tym również jego zakwaszenie, a to od pewnego poziomu dla meduz śmiertelna pułapka.