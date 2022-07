Susza w lasach to nie tylko pożary. Jej skutki będą odczuwalne przez wiele lat

Na przykład susza z 2015 roku okazała się „gwoździem do trumny” dla dolnośląskich świerków. Zostały one w kolejnych latach zaatakowane przez kornika drukarza i aby zahamować jego rozprzestrzenianie i tym samym - ograniczyć straty ekonomiczne, podjęto decyzję o tzw. cięciach sanitarnych w lasach. To z kolei spotkało się z ogromnym oburzeniem społeczeństwa, mieszkańców i turystów odwiedzających Sudety – mówi prof. Wojciech Pusz, koordynator należącego do UPWr Ośrodka Badań Środowiska Leśnego i Hodowli Zwierząt Łownych w Złotówku