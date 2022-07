Finowie mają świetny pomysł na magazynowanie energii. Użyją piasku

To, że piasek doskonale przechowuje ciepło, nie jest oczywiście dla nauki niczym nowym. PNE znalazło jednak sposób na zbudowanie na bazie tej wiedzy swoistej baterii. Niestety, nie jest ona w pełni autonomiczna do działania - na rozruch potrzebuje zewnętrznego źródła energii (może to być ta pozyskana ze słońca lub wiatru), by rozgrzać ów piach do odpowiedniej temperatury. Potem jednak piachobateria zaczyna funkcjonować samodzielnie.