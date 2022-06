Tym mocniej krwawi mi serce, że Sennheiser uparcie obstaje przy stosowaniu kodeków AAC, aptX i aptX Adaptive, stroniąc od LDAC czy LHDC, które zagwarantowałyby należytą przepustowość, by skorzystać z pełni potencjału brzmieniowego tych słuchawek. Jest to tym bardziej bolesne, iż słuchawki Momentum True Wireless 3 zdają się być dość kapryśne w kwestii doboru źródła i np. Spotify na iPhonie brzmi naprawdę kiepsko. Słychać silną kompresję i artefakty. Na Androidzie z kodekiem aptX Adaptive jest nieco lepiej, a jeszcze lepiej, gdy słuchamy muzyki z Apple Music Lossless, jednak pod względem dynamiki i czystości sygnału bardzo im daleko do słuchawek obsługujących kodeki Hi-Res, choćby nowych Sony LinkBuds S, które kosztują mniej i nawet nie zbliżają się do Sennheiserów szczegółowością, ale za to rozkładają je na łopatki dynamiką.