Jaki komputer dla dziecka? Podpowiadamy, na co zwrócić uwagę

O ile „najtańszy” nie zawsze jest dobrym wyborem, tak wcale nie trzeba na komputer dla dziecka wydawać fortuny, by był to dobry sprzęt. Wystarczy zwrócić uwagę na kilka kwestii. Przede wszystkim ekran – na pewno warto kupić laptop z wyświetlaczem 15,6”, bo choć 13-calowe modele są bardziej poręczne, tak dziecku wygodniej będzie nawigować po interfejsie na większym ekranie. Warto też zwrócić uwagę, by ekran był matowy, a co za tym idzie, miał mniejszy negatywny wpływ na wzrok poprzez ograniczenie odblasków. Na pewno warto też się upewnić, że ekran ma rozdzielczość co najmniej FullHD, czyli 1920 x 1080 pikseli. Modele z niższą rozdzielczością na szczęście są dziś rzadkością, ale wciąż można je spotkać. Nie warto jednak na tym oszczędzać – FullHD to minimum, by obraz na ekranie laptopa był ostry i miły dla oczu.