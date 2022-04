Jak widać, mamy tu także polski akcent w postaci Wiedźmina, którego zapowiedział już CD Projekt RED. A to dopiero początek, bowiem podczas konferencji przez chwilę mogliśmy zobaczyć planszę zawierającą studia, które będą tworzyć swoje gry w oparciu o Unreal Engine 5. Już dziś ta lista jest potężna i obejmuje kilka największych marek. By nie szukać daleko, z UE5 będą korzystać liczne studia należące do Xboxa i do PlayStation, co mówi samo za siebie.