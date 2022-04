Polski rząd buduje wielką bazę danych na temat Polaków. To bardzo groźny pomysł

Istnieje duże ryzyko, że taka baza służyłaby do realizacji celów politycznych i przysłowiowego szukania haków. Pamiętajmy, że w ostatnich miesiącach pojawiły się potwierdzone przypadki używania przez rząd oprogramowania śledzącego Pegasus. W tym kontekście oficjalna baza danych dałaby narzędzie do legalnej inwigilacji. Co prawda nie w tak skrajnej skali, jak miało to miejsce przy Pegasusie, ale megabaza mogłaby posłużyć do celów tzw. inżynierii politycznej.