Co siedem lat z wnętrza Ziemi dobiega dziwny sygnał. Nikt nie wie, kto tam nadaje

Cudze chwalicie, swego nie znacie. To powiedzenie zawsze przychodzi mi do głowy, gdy słyszę o nowych odkryciach dotyczących budowy naszej planety. Badamy za pomocą sond kosmicznych wnętrza Marsa czy księżyców Jowisza i Saturna, a wciąż nie do końca wiemy jak działa to, co mamy pod własnymi nogami.