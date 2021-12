MSCT (Moscow Center of SPARC Technologies) to rosyjska firma, z którą władze tego kraju wiążą wielkie nadzieje. Założona została 29 lat temu i specjalizuje się w projektowaniu i produkcji autorskich mikroprocesorów. Jej produkty, takie jak układy Bajkał i Elbrus, już dziś są wykorzystywane przez wybrane organy państwowe, w tym administracji publicznej. Niestety dla MSCT, to na razie główni klienci firmy.