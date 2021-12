OneNote to cyfrowy następca podręcznego notesiku. Czyli miejsce, w którym użytkownik może notować wszystko to, czego potrzebuje. Uwagi z lekcji czy wykładu, błyskotliwe pomysły, szkice tworzone za pomocą dołączonego do urządzenia rysika czy właściwie cokolwiek innego. OneNote przyjmie każdy format: tekstowy, głosowy, graficzny i zapamięta go w prywatnej chmurze użytkownika. Dzięki temu niezależnie jakie urządzenie użytkownik ma aktualnie pod ręką - PC, tablet, telefon czy coś jeszcze innego - zsynchronizowany przez chmurę OneNote jest od razu pod ręką, a wprowadzone do niego notatki posegregowane w poszczególne sekcje, notesy i działy, by dało się je potem łatwo odszukać.