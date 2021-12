Choć na pierwszy rzut oka rozwiązanie to wydaje się obiecujące, to eksperci mają mieszane uczucia co do jego skuteczności. Jakby nie patrzeć detektory wystrzałów marki ShotSpotter na przestrzeni ostatnich dwóch dekad zainstalowano już w ponad 100 miastach Stanów Zjednoczonych, RPA czy na Karaibach i jak na razie efekty są co najwyżej umiarkowane. Tam, gdzie przestępczość z wykorzystaniem broni palnej była wysoka, tam nadal utrzymuje się na takim samym poziomie. Czy umieszczenie detektorów na dronach coś zmieni? Tego jak na razie nie wiadomo.