Kupiłeś PC z jedną z płyt głównych Asusa? Musisz ją odesłać, bo ktoś włożył część na odwrót

Głupia pomyłka w fabryce będzie drogo kosztować Asusa i jego klientów. Płyty główne ROG Maximus Z690 Hero mogą zawierać wsadzony odwrotnie kondensator pamięci. Może to doprowadzić do uszkodzenia PC, a w skrajnym przypadku do pożaru. Asus wzywa klientów do odesłania produktu.