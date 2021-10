Na szczęście nie będzie musiał. Nvidia zamierza w nieodległej przyszłości zdjąć blokadę na Edge’a, tym samym zapewniając dostęp do GeForce Now użytkownikom Xboxów. Ci będą mogli bez żadnych technicznych ograniczeń bawić się dostępnymi tam grami, w tym tymi do tej pory kojarzonymi z PlayStation, jak Horizon Zero Dawn czy Death Stranding. Trzeba mieć tylko na uwadze, że GeForce Now to osobno płatna usługa – za gry tam dostępne gracz musi również osobno zapłacić.